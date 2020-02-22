Анастасия Лях .22 февраля, 2020 6

Американский президент остался крайне недоволен результатами оскаровского награждения 2020, пишет Comic Book.

Трамп открыто заявил, что не понимает, почему победу одержал южнокорейский, а не американский фильм. Издание цитирует слова президента: «Победителем стал фильм из Южной Кореи! Черт подери, что это значит?! У нас предостаточно проблем с Южной Кореей в вопросах торговли, а мы при этом награждаем их картину своей главной премией?! Не понимаю… Давайте вернем на экраны „Унесенные ветром“, „Бульвар Сансет“… У нас много своих замечательных фильмов. Но отдать победу Южной Корее…».

Также глава Штатов вспомнил и Брэда Питта, который, получая статуэтку за роль второго плана в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», отметил, что «однажды Квентин должен экранизировать историю несостоявшегося импичмента Дональда Трампа». Президент назвал актера «этот маленький остряк».

Напомним, впервые в истории «Оскара» иностранная лента не ограничилась победой в иностранной категории, но также отвоевала статуэтки практически во всех основных номинациях: лучший фильм, лучшая режиссура и лучший оригинальный сценарий.