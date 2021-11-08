Таня Гончаренко .8 ноября, 2021 9

В радиопередаче Криса Стигалла бывший президент США Дональд Трамп выразил свое мнение о выстреле Алека Болдуина в кинооператора Галину Хатчинс.

Трамп считает, что Болдуин мог и сам зарядить оружие боевым патроном.

"Он проблемный парень. С ним что-то не так. Я наблюдал за ним в течение многих лет. Он ввязывается в драки с журналистами. Он птица-кукушка. Он псих. И обычно, когда есть кто-то вроде него, то, по моему мнению, он имеет к этому какое-то отношение" - прокомментировал Дональд.

Трамп заявил, что если бы лично ему вручили пистолет, но он бы сначала выстрелил в воздух: "Это странно. Как можно было взять пистолет, направить его на оператора и нажать на курок, и вот она мертва?" - возмутился бывший верховный главнокомандующий.

Подобные агрессивные обвинения в адрес Болдуина могут быть основаны на личной неприязни Трампа к актеру. Напомним, что Болдуин был противником президентства Трампа и пародировал главу Белого Дома в телепередачах.