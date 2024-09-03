sonyazhytkova .3 сентября, 2024 13

Молодша донька зірки "Міцного горішка" та ікони Голлівуду, Таллула Вілліс, розповіла про стан здоров'я свого батька після його відходу з акторської кар'єри через проблеми зі здоров'ям.

Брюс Вілліс, який протягом десятиліть був однією з найбільших кінозірок світу, вирішив завершити свою акторську кар'єру у 2022 році через афазію, а згодом йому поставили діагноз фронтотемпоральної деменції.



В інтерв'ю для E! News Таллула Вілліс поділилася новинами про здоров'я батька, підкресливши, що його стан залишився майже на тому ж рівні, що і рік тому. Це, за її словами, є "позитивним знаком", враховуючи останні медичні висновки.

"Наші зустрічі сповнені тепла і любові, і це для мене має велике значення. Я відчуваю, що він знає про мою любов до нього і про те, як я ціную його почуття до мене та до всієї родини. Цей шлях нелегкий для кожного, хто його проходить, але він створив можливість для ще більшої близькості та підтримки в нашій сім'ї", - розповіла Таллула.

Вона також підкреслила, що в їхній родині панує глибока любов і підтримка, яка є непохитною і безумовною.



Після того як Брюсу Віллісу поставили діагноз, у медіа з'явилося безліч повідомлень про його стан. Частина з них була неточною, що змусило його дружину, Емму Хемінг Вілліс, виступити з офіційною заявою для прояснення ситуації. В березні цього року вона спростувала чутки про те, що актор втратив радість життя, і закликала журналістів "перестати лякати людей".

Джерело: Мovieweb