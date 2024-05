sonyazhytkova .8 мая, 2024 10

У майбутній стрічці "Лондонський вбивця з метро" розглядається життя ірландського бродяги на ім'я Кірен Келлі, який, можливо, вважається одним з найбільш активних серійних вбивць у Великобританії.

Після затримання за невеликі крадіжки в 1983 році, Кірен Келлі, перебуваючи за гратами, жорстокого вбив свого співв'язня, використовуючи звичайні шкарпетки. Під час подальших допитів він заявив про вбивство та напади на інших людей, включаючи штовхання під потяги, підпалювання і навіть отруєння. Він помер у в'язниці в 2001 році. Його злочини, здійснені протягом 30 років, стали причиною розслідування, яке відкрило прихований світ божевілля, страху та відчаю на вулицях Лондона.

Компанія Woodcut Media, яка виробляє кілька документальних фільмів про злочини для Amazon, стоїть за цим проєктом. Виконавчі продюсери - Меттью Гордон і Кулла Анастасі, продюсер - Емма Гріффітс, а режисер - Джо Кончі-Пауер. Дистриб'юцію здійснює Woodcut.

"Подорожуючи життям Кірена Келлі, ми проливаємо світло на внутрішні механізми особистості, які жили на межі суспільства", - сказав Гордон. "В його спогадах про жахливі дії, які, за його словами, він скоїв, присутня суміш років залежності та власної міфології. Цей фільм має на меті поставити під сумнів не лише реальність цих злочинів, а й реакцію суспільства на насильство, що відбувалося у підпільному світі і було приховане на очах".

Останнім часом Prime Video зосереджується на дослідженні справжнього злочину і розширює свої можливості, долучаючи до свого асортименту серіали Woodcut, такі як "Murder in a Tea Cup", "Murder at First Swipe" і "The Murder of Sandra Rivett".

Джерело: Deadline