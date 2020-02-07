Анастасия Лях .7 февраля, 2020 2

Эффектный комедийный детектив Райана Джонсона «Достать ножи» («Ножи наголо») обзаведется продолжением. Студия Lionsgate уже официально дала проекту зеленый свет, сообщает Variety.

В режиссерское кресло снова сядет создатель «Последних джедаев». Он же напишет сценарий. Надо полагать, Дэниэл Крэйг вернется в образе эксцентричного частного сыщика Бенуа Блана. А вот остальной актерский состав, скорее всего, будет обновлен, так как главный герой возьмется за расследование нового преступления и темных тайн нового семейства.

То есть «Достать ножи» станут серией в духе детективов Агаты Кристи о расследованиях Эркюля Пуаро и мисс Марпл.

Отметим, что при бюджете в 40 миллионов долларов фильм Джонсона заработал в прокате около 300 миллионов. Вдобавок получил восторженные отзывы от критиков и вошел во все авторитетные списки лучших картин 2019 года.