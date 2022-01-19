Таня Гончаренко .19 января, 2022 3

Netflix презентовали дублированный тизер предстоящего сериала под названием "Викинги: Вальхалла".

"Викинги: Вальхалла" станут спин-оффом популярного сериала "Викинги", события которого будут развиваться спустя 100 лет после финала оригинала. Проекты не будут связаны напрямую.

Сюжет раскроет противостояние нормандского и норвежского правителей, которые претендуют на престол после смерти предпоследнего англосаксонского короля Эдуарда Исповедника. Зрители увидят мореплавателя Лейфа Эрикссона, а также Харальда Сигурдссона, Эдмунда Железнобокого, короля Кнуда Великого и других.

Премьера шоу запланирована на 25 февраля 2022 года.