Таня Гончаренко .17 января, 2022 11

Онлайн-кинотеатр Hulu выпустил первый тизер сериала «Лунный рыцарь» на своем официальном Twitter-аккаунте.

Главную роль в сериале исполнил актер Оскар Айзек, известный по работе в фильме «Дюна».

По сюжету, главный герой неожиданно для себя обретает силу египетского бога луны. Однако пользоваться сверхъестественными способностями он может только при лунном свете.

Официально «Лунный рыцарь» еще не получил дату выхода. Скорее всего, мы узнаем о дате релиза, когда выйдет трейлер. Известно, что сериал будет состоять из шести серий и выйдет в 2022 году на стриминге Disney+.