Таня Гончаренко .25 января, 2022 0

Откровенный фильм под названием "Наслаждение" был представлен в 2020 году на Каннском кинофестивале. В преддверии премьеры, которая в Украине состоится 24 февраля, на Ютуб-канале компании Артхаус Трафик, опубликовали украинский трейлер.

Сюжет разворачивается вокруг 19-летней девушки, по имени Белла Черри, которая приехала из Швеции в Лос-Анджелес с мечтами стать мировой порнозвездой. Но в мире порноиндустрии она сталкивается с жесткой конкуренцией и иерархией.

Лента была отобрана в Официальную конкурсную программу Каннского кинофестиваля 2020 года, однако, из-за отмены события, премьера была отсрочена. В конце концов она состоялась в 2021 году на "Санденсе" – крупнейшем фестивале независимого кино в США. Фильм произвел фурор и получил много положительных отзывов кинокритиков: рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составляет 89%.

Главную роль сыграла София Каппель, режиссером выступила Нинья Тюберг, для которой лента "Наслаждение" стала полнометражным дебютом.