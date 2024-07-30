sonyazhytkova .30 июля, 2024 7

Стрічка показала вражаючі результати вже у перший вікенд, ставши найбільш успішним дебютом в історії дистриб'юторської компанії Neon за її семирічне існування.

Фільм "Довгоніг", що вийшов у прокат три тижні тому, швидко став касовою сенсацією. На відміну від більшості фільмів жахів, які зазвичай втрачають популярність після першого вікенду, "Довгоніг" продовжує утримуватися у верхніх рядах і демонструє стабільні результати, досягнувши нового важливого рубежу касових зборів.

За даними Deadline, "Довгоніг" став найкасовішим незалежним фільмом жахів десятиліття, заробивши $58.6 мільйонів. Це перевищує збори "Говори до мене" ($48.2 мільйонів), "Астрал: Частина 3" ($52.2 мільйонів) і "Спадковість" ($44 мільйонів). Крім того, "Довгоніг" обійшов "Паразити" ($53.3 мільйони) і став найприбутковішим фільмом дистриб'ютора Neon на внутрішньому ринку.

"Довгоніг", створений під керівництвом Осгуда Перкінса, слідує за агенткою ФБР Лі Харкера (в ролі Майка Монро), яка веде розслідування серії вбивств, здійснених таємничим серійним убивцею на прізвисько Довгоніг (Ніколас Кейдж). Серед зіркових акторів фільму також можна побачити Алісію Вітт та Блера Андервуда.

Джерело: Мovieweb