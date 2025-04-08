sonyazhytkova .8 апреля, 2025 5

Геймери, які давно чекали на кіноадаптацію "Death Stranding", нарешті можуть святкувати. Спільно з A24 творець гри знайшов режисера, який ідеально підходить для цього амбітного проєкту, і тепер ми можемо очікувати не просто екранізацію, а справжній кінематографічний шедевр.

Режисерське крісло займе Майкл Сарноскі, чий досвід роботи над такими проєктами, як "Тихе місце: День перший" та "Свиня", підтверджує його здатність майстерно створювати глибокі та емоційно насичені історії.

Фільм розповідатиме про таємниче явище Death Stranding, яке призвело до катастрофічних подій, що зруйнували межу між світом живих і мертвих, випускаючи жахливих істот у спустошений світ.

Центральна фігура історії — Сем Портер Брідж (озвучений Норманом Рідусом у грі), який вирушає в подорож через розрізнені території Америки, щоб відновити зв'язки між ізольованими частинами нації. Чи залишиться фільм вірним оригінальному сюжету, чи представить нову інтерпретацію всесвіту Death Stranding, наразі залишається загадкою.

Майкл Сарноскі, чий стиль змішує різні жанри та теми, вже довів свою здатність досліджувати глибокі аспекти людської природи і смерті. Враховуючи його попередні роботи, можна очікувати, що фільм стане не лише апокаліптичним трилером, а й філософським роздумом про життя, смерть і людську сутність.

Що ще більше інтригує, так це участь у проєкті легендарних акторів, і чи повернуться оригінальні зірки гри, зокрема Норман Рідус та Лея Сейду, для живої адаптації – питання, яке досі залишається відкритим. Одне зрозуміло точно: готуйтесь до захоплюючої подорожі у постапокаліптичний світ, де гра долі і людяність стануть основними гравцями на полі битви між світами.

Джерело: Мovieweb