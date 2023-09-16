Таня Гончаренко .16 сентября, 2023 12

Після п’ятирічного очікування фанатів продовження "Аквамену", Warner Bros нарешті випустив офіційний трейлер до другого фільму франшизи "Аквамен і загублене королівство".

У новому сиквелі Артур Каррі, якого грає Джейсон Момоа,об`єднується зі своїмнапівкровним братом Ормом у ролі якого виступає Патрік Вілсон, щоб перемогти Чорного Манту (Ях`я Абдул-Матін II).

Після невдачі у першій битві, безжалісний пірат, що горить бажанням помститися за смерть свого батька, використовує всі можливі методи, щоб остаточно знищити Аквамена. Для перемоги над ним, Артур звертається до свого ув`язненого брата Орма, колишнього короля Атлантиди, щоб укласти незвичайний союз. Разом їм доведеться забути свої колишні непорозуміння та захистити королівство і не дати Чорній Манті вивільнити стародавнє зло.

Також режисер зазначив, що сиквел "Аквамена" завжди був задуманий, як фільм, що фокусується на братських відносинах Артура і Орма.



Не зважаючи на великий шквал хейту після скандального розлучення, у стрічці знову з’явиться Ембер Герд, але її роль було значно скорочено студією.

Прем`єра фільму в Україні відбудеться 21 грудня 2023 року.



Джерело: Variety