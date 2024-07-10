sonyazhytkova .10 июля, 2024 6

Студія DreamWorks Animation офіційно підтвердила, що п'ята частина казкової франшизи "Шрек" знаходиться у розробці.

До свої культових персонажів, знову, повертаються - Майк Маєрс (Шрек), Едді Мерфі (Віслюк) та Камерон Діас (принцеса Фіона).

Режисером нової частини стане Волт Дорн, який працював над сценарієм другого та третього фільмів, а також був головним художником у четвертій частині. Продюсуватиме фільм Джина Шей, яка також була залучена до створення франшизи "Тролі". Бред Аблесон, відомий своєю роботою над "Посіпаками: Становлення лиходія", стане співрежисером.

Едді Мерфі в інтерв'ю Collider нещодавно підтвердив, що робота над фільмом вже триває, також, актор натякнув на можливий спін-офф про його персонажа - балакучого Віслюка.

Франшиза "Шрек", заснована на книзі Вільяма Стейга 1990 року, почалася з виходу першого фільму у 2001 році. Стрічка розповідає про пригоди буркотливого орга на ім'я Шрек, який вирушає рятувати зовсім не типову казкову принцесу Фіону. Перша стрічка отримала Оскар за кращий анімаційний фільм та зібрала понад 488 мільйонів доларів у світовому прокаті, що дало поштовх для створення сиквелів: "Шрек 2" (2004), де Шрек знайомиться з батьками Фіони, "Шрек 3" (2007), що слідує за пошуками спадкоємця трону, та "Шрек Назавжди" (2010), де розглядається криза середнього віку Шрека.

Крім основних фільмів, франшиза включає спін-офф "Кіт у чоботях" (2011) з Антоніо Бандерасом у ролі відважного кота та його продовження "Кіт у чоботях: Останнє бажання", яке отримало номінацію на Оскар і зібрало 481 мільйон доларів у 2022 році.

Джерело: Deadline