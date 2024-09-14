sonyazhytkova .14 сентября, 2024 8

Продюсер "Костянтина 2" зізнався, що сценарій готовий, але він боїться його читати: "Я дуже хочу, щоб він виявився неймовірним".

Перша частина, яка вийшла у 2005 році, зібрала цілий зоряний склад: разом із Кіану Рівзом на екрані з’явилися Рейчел Вайс, Тільда Свінтон, Гевін Россдейл, Шая Лабаф та Джимон Хонсу.

Продюсер стрічки Лоренцо ді Бонавентура в інтерв'ю ComicBook.com зізнався, що отримав сценарій, але ще не наважився його прочитати: "Знаєте, він вже у мене в пошті. Але смішно те, що я боюся починати його читати. Я дуже хочу, щоб цей сценарій вийшов чудовим. Можливо, я прочитаю його через кілька днів, коли сяду в літак".

Режисер першої частини Френсіс Лоуренс вже раніше говорив, що має намір зробити продовження з рейтингом R: "Ідея полягає в тому, щоб цього разу справді піти ва-банк і створити справжню версію для дорослих, яку, на мою думку, багато хто хотів з самого початку, а не версію PG-13, що отримала рейтинг R випадково".

Варто зазначити, що "Костянтин 2" відсутній у першій главі всесвіту DC під назвою "Боги та Монстри", ймовірно, тому, що це буде окремий проєкт у стилі Elseworlds, як, наприклад, "Джокер: Божевілля на двох" або "Бетмен 2".

Джерело: Gamesradar