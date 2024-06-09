sonyazhytkova .9 июня, 2024 7

Режисерське керівництво покладено на Ендрю Стентона, який вже тривалий час відіграє ключову роль у створенні всіх попередніх частин серії, а також інших успішних проєктів Pixar.

Перший фільм став великим успіхом для Disney Pixar, а продовження зуміло перевершити оригінал у багатьох аспектах. Для шанувальників франшизи, "Toy Story 3" забезпечив ідеальний зворушливий фінал, показавши, що стається з іграшками, коли діти перестають з ними гратися. Однак у 2019 році вийшов "Toy Story 4", який зібрав понад 1 мільярд доларів, довівши, що інтерес до серії ще не згас.

Офіційне оголошення про "Toy Story 5" було зроблено минулого року, і було підтверджено, що Том Генкс і Тім Аллен знову озвучуватимуть своїх персонажів, Вуді і Базза відповідно. Звістка про повернення Стентона як режисера стала першою значною новиною з моменту первинного анонсу.

Незважаючи на те, що Стентон був виконавчим продюсером невдало сприйнятого спін-оффу "Базз Лайтер" у 2022 році, його 40-річна кар'єра складається з численних успіхів, що є добрим знаком для нового фільму. Зокрема, він був рушійною силою франшизи "Toy Story" як сценарист і продюсер.

"Toy Story 5" планується до випуску 19 червня 2026 року.

Джерело: Movieweb