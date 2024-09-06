sonyazhytkova .6 сентября, 2024 15

Сиквел культового фільму Тіма Бертона "Бітлджус" вражає своїм успіхом: на ранніх показах у середу та четвер фільм заробив $12 мільйонів. Цей результат свідчить про сильний старт прем'єри.

Порівнюючи з іншими релізами, "Бітлджус Бітлджус" на попередніх показах майже досяг рівня "Воно" (2017), який заробив $13,5 мільйона і встановив вересневий рекорд з відкриттям у $123,4 мільйона. Натомість новий фільм вже обійшов сиквел "Воно 2" (2019), який на попередніх показах зібрав $10,5 мільйона і стартував з $91 мільйон.

Рання прем'єра "Бітлджус Бітлджус" дорівнює результатам "Дюни: Частина друга", яка також заробила $12 мільйонів, з $4,5 мільйона від Imax. Проте стрічка Тіма Бертона приваблює переважно жіночу аудиторію, на відміну від "Дюни", що зосереджена на чоловіках. Крім того, "Бітлджус Бітлджус" вже перевищив попередні показники "Диво-жінки", яка зібрала $11 мільйонів.



Очікується також сильний інтерес від латиноамериканської аудиторії. Прогнозують, що до ранку п’ятниці фільм із Вайноною Райдер, Дженною Ортегою та Кетрін О’Гарою перевищить початкові очікування.

На Rotten Tomatoes "Бітлджус Бітлджус" отримав позитивні відгуки: 78% від критиків і 87% від глядачів. Для порівняння, оригінальний фільм 1988 року має рейтинг 82%. Цей сиквел став лише другим в кар'єрі Тіма Бертона після "Бетмен повертається" 1992 року, що робить його повернення ще більш значущим.

Джерело: Deadline