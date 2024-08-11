sonyazhytkova .11 августа, 2024 6

Студія Disney нарешті представила перший трейлер ремейку "Білосніжки" у форматі live-action.

У новому трейлері, який вже можна переглянути, Рейчел Зеглер постає у модернізованій версії сукні Білосніжки та безтурботно грається в лісі, де вона зустрічає Сімох Гномів. Разом вони виконують класичну пісню "Whistle While You Work".

Тим часом Зла Королева, роль якої виконує Галь Гадот, готує хитрий план помсти. Вона задає своє відоме питання: "Дзеркальце, дзеркальце, скажи, хто у світі всіх миліший?". Після чого перетворюється на стару жінку та вирушає в ліс, щоб змусити Білосніжку скуштувати отруєне яблуко. В трейлері також з’являється Ендрю Бернап у ролі Джонатана, якого багато хто вважає Принцом. Серед акторів також Ансу Кабла в ролі Мисливця, Дюджонна Гіфт як Мейпл та Мартін Клебба в ролі Буркуна.

Режисером цієї стрічки виступив Марк Вебб, відомий за фільмом "Нова Людина-павук", а сценарій створили Грета Гервіг та Ерін Крессіда Вілсон. Незважаючи на те, що "Білосніжка" вже неодноразово адаптувалася у форматі live-action (як, наприклад, у фільмі "Білосніжка і мисливець"), цей фільм стане першою прямою адаптацією класичної стрічки 1937 року, яка, у свою чергу, базується на казці братів Грімм, написаній у 1812 році.



Проєкт був анонсований ще у 2016 році, а основні зйомки відбулися у 2022 році, з додатковими сценами, знятими у червні 2024-го.



Прем'єра "Білосніжки" запланована на 21 березня 2025 року.

Джерело: Gamesradar