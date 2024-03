sonyazhytkova .19 марта, 2024 11

"Зоряні Війни: Аколіт" вийде на стрімінговому сервісі 4 червня.

Створений Леслі Хедланд, автор "Russian Doll", "Аколіт" - це захоплюючий містичний трилер, що відкриває перед глядачами глибини галактики, де ховаються темні секрети та вибухова сила темряви в останні дні ери Верховної Республіки. Колишній Падаван знову зустрічається зі своїм Майстром-джедаєм, щоб розслідувати серію таємничих злочинів. Але сили, з якими вони стикаються, перевершують всі їхні очікування своєю коварністю.

У головних ролях: Амандла Стенберг ("The Hate U Give"), Лі Чжун-джей ("Squid Game"), Менні Жакінто, Джоді Тернер-Сміт ("Queen & Slim"), Дафна Кін ("His Dark Materials"), Ребекка Гендерсон ("Inventing Anna"), Чарлі Барнетт ("Russian Doll"), Дін-Чарльз Чепман ("1917") і Керрі-Енн Мосс ("The Matrix").

Леслі Хедланд обіймає посади шоураннерки і виконавчої продюсерки разом із Кетлін Кеннеді, Саймоном Емануелем, Джефом Ф. Кінгом і Джейсоном Мікалеффом. Рейн Робертс і Дейміан Андерсон займаються виробництвом. Також Хедланд виступить режисеркою пілотного епізоду серіалу.

Джерело: Deadline