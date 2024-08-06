sonyazhytkova .6 августа, 2024 7

HBO підготувало приємний сюрприз для фанатів - тизер майбутнього серіалу "Лицар Семи Королівств", прем'єра якого відбудеться наступного року.

У короткому семисекундному тизері, який ви можете переглянути вище, Сер Дункан Високий розповідає про своє ім'я. Також нам показують юного Егга, вражаючі сцени битв з мечами та захопливі моменти боїв з участю Дункана.

Згідно з офіційним синопсисом, серіал розповідатиме про молодого, наївного, але сміливого лицаря Сера Дункана Високого та його маленького зброєносця Егга. Дія розгортається у часи, коли династія Таргарієнів ще сидить на Залізному троні, а пам'ять про останнього дракона ще не забута. Великі долі, могутні вороги та небезпечні пригоди очікують на цих неймовірних друзів.

Події серіалу відбуваються за 100 років до подій "Гри престолів" та приблизно через 100 років після "Дому Дракона". Сюжет заснований на новелах Джорджа Р.Р. Мартіна про Дунка та Егга. У ролі Дункана виступить Пітер Клаффі з "Вікінгів: Вальгалла", а роль Егга виконає Декстер Сол Анселл, відомий за фільмом "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій".

Цей кліп був частиною довшого трейлера, випущеного мережею, щоб показати свій майбутній контент, включаючи другий сезон "Останніх з нас", спіноф "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" та третій сезон "Білого лотоса".

Прем'єра "Лицаря Семи Королівств" відбудеться на платформі Max у 2025 році.

Джерело: Gamesradar