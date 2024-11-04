sonyazhytkova .4 ноября, 2024 8

Режисер Чад Стахелскі оголосив про перенесення зйомок фільму з січня 2025 року на травень 2025 року. Цей зсув викликаний графіком зірки серіалу "Відьмак", який наразі задіяний у проєкті "Вольтрон", робота над яким запланована на період з грудня 2024 до квітня 2025 року.

Це не перша затримка у виробництві "Горця". Раніше зйомки були призупинені, оскільки Стахелскі займався пересйомками спін-офу "Джона Віка" під назвою "Балерина" на початку 2024 року. За даними Lionsgate, режисер Лен Вайзмен працював у тандемі зі Стахелскі над додатковими сценами, які вдалося завершити менш ніж за місяць, адже Стахелскі тимчасово виконував обов'язки Вайзмена під час його госпіталізації. Ця затримка призвела до того, що Кавілл вирішив приєднатися до проекту "Вольтрон", оскільки робота над сценарієм "Горця" все ще тривала.

Франшиза "Горець" розпочалася з однойменного фільму 1986 року, у якому знімалися Шон Коннері, Клансі Браун, Роксана Харт і Крістофер Ламберт. Сюжет розкриває давню війну між безсмертними. Сьогодні ця серія налічує численні фільми, телевізійні шоу, книги, відеоігри та комікси.

Генрі Кавілл висловив впевненість у тому, що перезапуск вразить глядачів, адже команда вкладає багато зусиль у проєкт. З огляду на це, можна очікувати, що новий фільм привнесе свіжий погляд на класичну історію та зацікавить нове покоління фанатів. Прем'єра "Горця" запланована на 2026 рік.

Джерело: Gamesradar