sonyazhytkova .7 декабря, 2024 6

HBO зробило важливе кадрове призначення для майбутньої серії за мотивами культових книг Дж. К. Роулінг.

Дизайнерка костюмів Голлі Ваддінгтон, яка нещодавно отримала "Оскар" за роботу над фільмом "Бідолашні створіння" із Еммою Стоун у головній ролі, офіційно долучилася до команди проєкту.

Це перше підтверджене творче призначення після оголошення серіалу влітку цього року. Шоуранером виступить Франческа Ґардінер, а Марк Майлод стане режисером кількох епізодів.

Зйомки серіалу розпочнуться влітку 2025 року на студії Leavesden. HBO також розповіло, що на ролі Гаррі, Герміони та Рона подали заявки понад 32 тисячі молодих акторів, а кастинг-команда щодня переглядає до 1 000 записів.

Хоча акторський склад поки не оголошено, з’явилися чутки, що Марк Райленс може зіграти директора Гоґвортсу Дамблдора, а Паапа Ессієду — професора Снейпа. Серіал, замовлений у квітні 2023 року, стане повністю незалежним від фільмів і матиме новий акторський склад. Режисер Марк Майлод зазначив, що шоу заглибиться у приховані куточки Гоґвортсу, які раніше не розкривалися.

Дизайн костюмів у попередніх фільмах серії пов’язують із Джейні Тімім, яка працювала над шістьма стрічками, але тепер Голлі Ваддінгтон готова зробити свій внесок у магічний світ Гаррі Поттера.

Джерело: Deadline