sonyazhytkova .26 июня, 2024 1

Нова версія магічної історії про хлопчика, який вижив, отримає свого керівника, запросивши Франческу Гардінер, яка працювала над "Спадкоємцями".

Разом із нею до проєкту приєднався Марк Мілод, який також продюсував "Спадкоємців" і тепер буде режисером кількох епізодів серіалу, що адаптує чарівний світ книг Дж. К. Ролінґ.

Гардінер буде шоураннером і виконавчим продюсером серіалу "Гаррі Поттер", тоді як Мілод займеться режисурою та виконавчим продюсуванням.

Warner Bros. Pictures раніше оголошували, що ведуть "інтенсивні пошуки" людини, яка очолить цей проєкт. Окрім успішної роботи над "Спадкоємцями", Гардінер та Мілод мають великий досвід співпраці з HBO завдяки своїм роботам над такими серіалами, як "Темні матеріали", "Гра престолів" та "Останні з нас".

Наступним кроком стане кастинг, що викликає як захоплення, так і тривогу серед шанувальників магічної франшизи "Гаррі Поттер". Вони з нетерпінням чекають на те, хто втілить на екрані такі культові ролі, як Гаррі, Рон і Герміона.

За офіційним синопсисом від HBO: "Цей серіал буде вірною адаптацією улюбленої серії книг 'Гаррі Поттер' авторки та виконавчої продюсерки Дж. К. Ролінґ. У телешоу з’явиться новий акторський склад, який залучить нове покоління шанувальників, наповнене фантастичними деталями та улюбленими персонажами, яких прихильники 'Гаррі Поттера' любили понад двадцять п’ять років. Кожен сезон привнесе Гаррі Поттера та ці неймовірні пригоди до нової аудиторії по всьому світу".

Джерело: Мovieweb