Анастасия Лях .26 июня, 2020 5

Как сообщает Deadline, студия Warner опять отложила премьеру нового триллера Кристофера Нолана «Довод». Причиной тому стала вторая коронавирусная волна в США.

Один из самых ожидаемых фильмов 2020 года сперва должен был выйти на экраны 17 июля. Затем, когда чуть ли не вся планета погрузилась в карантинный режим, дата релиза оказалась под вопросом. После, когда ситуация с пандемией относительно стабилизировалась, появилась обновленная дата старта — 31 июля.

Теперь же из-за новой вспышки заразы прокат снова передвинут. В настоящее время «Довод» обещает попасть на большой экран 12 августа.