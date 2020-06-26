Как сообщает Deadline, студия Warner опять отложила премьеру нового триллера Кристофера Нолана «Довод». Причиной тому стала вторая коронавирусная волна в США.
Один из самых ожидаемых фильмов 2020 года сперва должен был выйти на экраны 17 июля. Затем, когда чуть ли не вся планета погрузилась в карантинный режим, дата релиза оказалась под вопросом. После, когда ситуация с пандемией относительно стабилизировалась, появилась обновленная дата старта — 31 июля.
Теперь же
Напомним, ранее Нолан отметил, что «Довод» нужно смотреть исключительно в кинотеатрах, где достоинства фильма раскроются в полной мере. То есть режиссер категорически против