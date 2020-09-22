Анастасия Лях .22 сентября, 2020 2

Журнал Esquire пообщался с Джоном Дэвидом Вашингтоном, исполнителем главной роли в научно-фантастическом триллере Кристофера Нолана «Довод», и узнал, что актер хочет продолжения.

По словам Вашингтона, если сиквел состоится, он безоговорочно и с огромным удовольствием примет в нем участие. «Но все, конечно же, зависит от Криса (Кристофера Нолана). Понятия не имею, что у него сейчас на уме, какие идеи и планы… Однако очень надеюсь, что мы вернемся к этой истории. Мир „Довода“ уникален, и там определенно еще много всего, в чем хочется покопаться», — отметил актер.

Стоит отметить, что Нолан никогда не снимал продолжения своих оригинальных картин. Единственный проект режиссера, имеющий сиквелы, — это трилогия о Бэтмене.