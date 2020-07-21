Анастасия Лях .21 июля, 2020 11

Новый фильм Кристофера Нолана не выйдет в прокат в августе, чего и следовало ожидать. Студия Warner удалила проект из графика релизов, и в настоящее время дата премьеры неизвестна, пишет Variety.

Напомним, изначально «Довод» должен был отправиться в кинотеатры 17 июля. Затем, из-за пандемии коронавируса и связанного с ней карантина, релиз был перенесен на 12 августа. Однако после того, как в США началась вторая волна эпидемии и стремительно увеличилось количество заболевших, поползли слухи, что крупные августовские кинорелизы, включая «Довод» и диснеевскую «Мулан», не состоятся.