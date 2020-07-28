Фантастический триллер Кристофера Нолана «Довод» в очередной раз получил новую дату премьеры, сообщает Deadline.
Напомним, один из самых ожидаемых проектов года должен был добраться до кинотеатров 17 июля.
Теперь же появилась новая дата. Но не одна для всех стран, а для каждого местного кинопроката своя. Так, в США фильм с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном выйдет 3 сентября. А у нас, в Украине (и еще в 24 странах), раньше, 26 августа. Всего прокат запланирован на 70 территориях.
Также напомним, что Кристофер Нолан наотрез отказался от возможности выпустить ленту онлайн вместо большого экрана.