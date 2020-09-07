26 августа новый фильм Кристофера Нолана стартовал в европейских кинотеатрах, а 3 сентября к прокату подключились самые большие кинорынки: Китай, Россия и США, сообщает Deadline.
В Америке большая часть кинотеатров, в частности в
Всего мировые сборы картины в настоящее время достигли 146 миллионов долларов. В условиях карантина это неплохо. Но чтобы окупиться, фильму с бюджетом в 200 миллионов долларов (плюс затраты на маркетинг) нужно заработать около полумиллиарда, а это пока что кажется не очень реальным.