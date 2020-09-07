Анастасия Лях .7 сентября, 2020 8

26 августа новый фильм Кристофера Нолана стартовал в европейских кинотеатрах, а 3 сентября к прокату подключились самые большие кинорынки: Китай, Россия и США, сообщает Deadline.

В Америке большая часть кинотеатров, в частности в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке , все еще остается закрытой из-за пандемии. Зато в Китае уже пооткрывались все заведения. Так что на китайской территории «Довод», стартовавший несколько дней назад, уже успел собрать 30 миллионов долларов.

Всего мировые сборы картины в настоящее время достигли 146 миллионов долларов. В условиях карантина это неплохо. Но чтобы окупиться, фильму с бюджетом в 200 миллионов долларов (плюс затраты на маркетинг) нужно заработать около полумиллиарда, а это пока что кажется не очень реальным.