sonyazhytkova .1 мая, 2025 4

Стрімінговий сервіс MAX представив офіційний трейлер "Duster" — вибухового кримінального серіалу від Дж. Дж. Абрамса та ЛаТої Морган, у якому головні ролі виконують зірка "Загублених" Джош Голловей та Рейчел Гілсон.

Події розгортаються на Південному Заході США у буремні 1970-ті. У центрі сюжету — безстрашний водій-втікач (Джош Голловей), який працює на стрімко зростаючу злочинну організацію під керівництвом харизматичного, але не менш небезпечного Езри Сакстона (у виконанні Кіта Девіда). Та все йде шкереберть, коли до міста прибуває молода, рішуча агентка (Рейчел Гілсон), яка має єдину мету — зруйнувати імперію криміналу зсередини.

"А як ти ставишся до насильства?", — запитує Сакстон у трейлері, відкриваючи шлях до шаленої гонки, де мотори ревуть, а шини кричать про втечу. З кожною хвилиною ставки зростають, а ситуація виходить з-під контролю.

У проєкті також зіграли: Сідні Елізабет, Ґреґ Ґрюнберґ, Каміль Гуаті, Асівак Кустачін, Адріана Алуна Мартінес та Бенджамін Чарльз Вотсон.

Серіал складатиметься з 8 епізодів, нові виходитимуть щотижня до 3 липня.

Тож приготуйтеся: коли закон стикається з адреналіном, а добрі наміри — з кулеметними пострілами, дороги стають кривавими, а виживає лише найспритніший.

Джерело: Deadline