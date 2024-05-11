sonyazhytkova .11 мая, 2024 9

Канал вирішив завершити драматичну серію, яка була створена за мотивами роману Закії Даліли Харріс.

Серіал оригінального виробництва Hulu від Onyx Collective розповідав про Неллу (Сінклер Деніел), яка працювала асистенткою редактора в компанії Wagner Books і втомилася бути там єдиною чорною дівчиною. Все стає краще, коли в компанії з'явилася Гейзел (Ашлі Мюррей), але з ростом її популярності, Нелла опинилася в серйозних складнощах і зрозуміла, що в компанії відбувається щось зловісне. І головне питання: Гейзел її союзниця чи ворог?

В "Іншій чорній дівчині" також виконали ролі: Бріттані Адебумола - Малаїка, Хантер Перріш - Оуен, бойфренд Нелли, Белламі Янг - Вера Паріні, редакторка Wagner Books, Ерік МакКормак - Річард Вагнер, засновник Wagner Books, і Гарсель Бово - Діана Гордон, відома авторка.

Рашіда Джонс була одним з виконавчих продюсерів разом із Адамом Фішбахом, Закією Далілою Харріс, Джорданом Реддаутом, Гасом Хікі, Тарою Дункан, Марті Боуеном і Вайком Ґодфреєм з Temple Hill. Автор Харріс та Джонс спільно написали пілотний епізод. Джордан Реддаут і Гас Хікі також виконали обов'язки співшоуранерів.

Джерело: Deadline