sonyazhytkova .23 октября, 2024 8

Це рішення не стало сюрпризом, оскільки драма з захоплюючими поворотами сюжету, в якій блискуче грає Кеті Бейтс, здобула схвальні відгуки та високі рейтинги.

Прем'єра "Matlock" відбулася 22 вересня з попереднім епізодом, який привернув увагу 7,73 мільйона глядачів за даними Nielsen, що стало найвищим показником для дебюту серіалу за останні п'ять з половиною років, починаючи з "The Code".

Серіал, що складається з 18 епізодів у першому сезоні, розповідає історію Мадлен "Матті" Метлок, харизматичної жінки у віці за сімдесят, яка досягла успіху в молодості та вирішила повернутися до роботи в престижній юридичній фірмі. Використовуючи свою невимушеність і хитрість, вона виграє справи, одночасно розкриваючи складну особисту таємницю. У акторському складі також з'являються Скай П. Маршалл, Джейсон Ріттер, Девід Дель Ріо та Лея Льюїс.

Шоураннерка Дженні Снайдер Урман у своєму інтерв'ю з Deadline поділилася деталями несподіваного повороту сюжету, який став центральним елементом серіалу. Реакція глядачів і критиків на цей новий формат була вражаючою, і всі з нетерпінням очікують початку роботи над другим сезоном.

Джерело: Deadline