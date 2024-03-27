sonyazhytkova .27 марта, 2024 6

Компанія Universal Pictures разом з DreamWorks Animation готують продовження до свого касового хіта 2022 року "Поганці", який заробив $250 мільйонів. Прем'єра відбудеться 1 серпня 2025 року.

У "Поганці 2" група винахідливих злочинців, що складається з тварин, стикається з викликом знайти своє місце в суспільстві як добрі громадяни. Однак їх застаріла репутація привертає увагу нової злочинної групи, яка змушує їх повернутися до ділового світу для виконання "однієї останньої справи". В сиквелі знову зібралися творці та акторський склад першої частини, щоб продовжити захоплюючу історію.

Фільм базується на бестселерній серії книг Еріна Блейбі.

Оскароносний Сем Рокуелл повернеться до ролі чарівного Пана Вовчука, Марк Марон виконає роль взломщика Пана Гадскького, Крейг Робінсон у ролі Пана Акуляка, Ентоні Рамос як Сеньйор Піраньйо та Аквафіна, як Панні Тарантула.

Також, у стрічці знову з'являться Зазі Бітц, Річард Айоаде, Алекс Борстейн та Ліллі Сінґх.

Режисером виступить П'єр Періфел, продюсером - Деймон Росс. Співрежисером стане Жан-П'єр Санс, який працював над анімацією персонажів у "Поганцях", а музику створить номінований на Оскар композитор Деніел Пембертон.

Джерело: Deadline