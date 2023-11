sonyazhytkova .29 октября, 2023 9

Ідріс Ельба збирається зняти свій другий фільм, ставши спірежисером незалежного британського трилера "Above The Below" разом із Мартіном Оуеном.

Зйомки фільму відбудуться на студії Pinewood в Великій Британії за угодами PACT/Equity. Компанія Lionsgate представить фільм на майбутньому American Film Market (AFM), що проходитиме з 31 жовтня по 5 листопада. Сюжет "Above The Below" ґрунтується на оригінальній ідеї Мартіна Оуена, а сценарій до нього написали Елізабет Морріс, Метт Мітчелл і Вікі Сарджент, що був розроблений компанією Мартіна Оуена - Future Artists Entertainment. Стрічку продюсує Метт Вільямс від Future Artists Entertainment разом із Джиною Картер, а виконавчим продюсером є Паскаль Дегов.

Картина розповідає про тріо астронавтів, які після небезпечного повернення на Землю залишаються відірваними від світу. Їх капсула починає опускатися на невідому глибину океану, і їм доведеться боротися за виживання.

Метт Вільямс описує фільм як захоплюючу подорож на грані емоційного адреналіну, яка приковує увагу глядачів до самого кінця.

Ідріс Ельба дебютував як режисер у 2018 році на Санденсі з "Ярді". Після цього Мартін Оуен зняв кілька фільмів, включаючи "Самотній хлопчик у світі" і "Міжгалактичні пригоди Макса Хмари" у 2020 році. В 2019 році Оуен та Метт Вільямс заснували компанію Future Artists Entertainment, яка випустила 12 фільмів, включаючи роботи для Sky Originals, Amazon Studios та Netflix.

Джерело: Screendaily