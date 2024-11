sonyazhytkova .25 ноября, 2024 3

Режисером нового проєкту, заснованого на культовій франшизі іграшок Mattel, виступить Тревіс Найт, відомий за роботами над мультфільмом "Кубо" та фільмом "Бамблбі".



У стрічці, що створюється для Amazon MGM, Ідріс Ельба виконає роль Дункана, легендарного Man-At-Arms. Компанію йому складуть Елісон Брі (Евіл-Лін), Ніколас Ґалітцін (Хі-Мен) та Каміла Мендес (Тіла), а сценарій до фільму написав Кріс Батлер.

Man-At-Arms — одна з ключових постатей світу "Володарів Всесвіту". Як зброєносець і бойовий наставник королівської родини Етернії, він очолює елітний загін під назвою The Masters of the Universe, допомагаючи боротися із загрозами, що насуваються на королівство. Разом із прийомною донькою Тілою він стежить за кордонами Етернії, щоб не дати силам зла здолати добро.

Дія фільму розгортатиметься на планеті Етернія, де точиться боротьба між героєм Хі-Меном і його заклятим ворогом Скелетором. Всесвіт "Володарів Всесвіту" має багату історію, що бере початок з популярного анімаційного серіалу 1980-х років. Новий фільм обіцяє стати однією з найочікуваніших прем’єр у жанрі фентезі, поєднуючи епічний сюжет, сучасні спецефекти та ностальгію за улюбленцями дитинства.

Джерело: Deadline