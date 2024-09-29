sonyazhytkova .29 сентября, 2024 8

Відомий британський актор, очолить новий телевізійний проєкт від студії A24 під назвою "Things Fall Apart". Окрім того, що Ельба виконає головну роль, він також виступить виконавчим продюсером серіалу разом з Джиною Картер.

Серіал "Things Fall Apart" стане адаптацією легендарного роману Чинуа Ачебе, опублікованого в 1958 році, який давно здобув статус класики світової літератури. Події розгортаються навколо Оконкво, ватажка і могутнього воїна ігбо у доколоніальній Нігерії. Головний герой, роль якого, за попередніми даними, виконає Ідріс Ельба, зіткнеться з випробуваннями, що загрожують існуванню його громади. Історія Оконкво відображає складну боротьбу проти колоніалізму та релігійних місій, які поступово руйнують традиційний уклад ігбо та їхню самобутність.

Роман вже двічі екранізувався — у форматі фільму в 1971 році та мінісеріалу у 1987-му, обидва проєкти були створені в Нігерії.

Вплив "Things Fall Apart" залишається величезним. Цей твір заклав основу для нової хвилі африканської літератури, яка розповідає про життя африканських спільнот з їхньої власної перспективи, а не крізь призму колоніальних стереотипів. Роман став потужним голосом для африканських письменників і був включений до списку "12 найвидатніших книг усіх часів" за версією Encyclopædia Britannica.

Джерело: Мovieweb