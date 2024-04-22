sonyazhytkova .22 апреля, 2024 3

Ельба виконує голосову роль Наклза, і під час червоної доріжки перед майбутньою прем'єрою серіалу Paramount+ "Наклз" він висловив свої думки про легендарного актора.

"Я дуже великий його фанат", - розповів Ельба у своєму інтерв'ю для IGN. "Я чув, що він також цінує мою роботу, і ми маємо змогу зробити щось спільне. Так що, давайте рухатися вперед". Ельба та Рівз вже працювали разом над озвученням персонажів у грі Cyberpunk 2077, що робить їх зустріч у "Їжак Сонік 3" ще цікавішою.

Шедоу з'явився у міжтитрах фільму "Їжак Сонік 2" у 2022 році у ролі у вигляді мовчазної ролі. Цей персонаж - антропоморфний їжак із червоними смугами, що був створений урядом і має схожі на Соніка здібності.

Ельба повертається до ролі озвучування Наклза у шоу Paramount+, що вийде в ефір 26 квітня. Цей лайв-екшн серіал є продовженням подій, що відбулися у "Їжак Сонік 2", а також відображає передисторію майбутнього третього фільму.

"Наклз" - це історія про героя, який слідує за титулованим персонажем та відправляється в подорож самопізнання, погоджуючись навчити Вейда, свого протеже, шляхам воїна Ехідна. У ролях: Стокард Ченнінг, Еді Паттерсон, Скотт Мескуді, Еллі Тейлор, Джуліан Барретт, Рорі Маккенн, Кері Елвес, Крістофер Ллойд, Пол Шір та Роб Хьюбел. Бен Шварц повернеться як Сонік, Тіка Самптер - як Медді, а Колін О'Шоннессі - у ролі Тейлза.

Джерело: Deadline