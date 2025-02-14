sonyazhytkova .14 февраля, 2025 6

Netflix представив перший трейлер нової частини серіалу Тайлера Перрі "Beauty in Black", де все виходить з-під контролю і йде не за планом.

Короткий трейлер другої частини серіалу розпочинається драматичною фразою: "Вони забрали мою сестру", продовжуючи напружені події першої частини, де Кіммі (Тейлор Полідор Вільямс) наїжджає на Боді (Тамера "Ті" Кіссен), стриптизерку і дрібну боссу клубу, в якому працює Кіммі. Це ставить під питання долю Боді, Кіммі та її сестри Сільвії, і залишає глядачів у тривожному очікуванні.

Серіал, створений та продюсований самим Тайлером Перрі, розповідає історію двох жінок з абсолютно різними долями. Кіммі, вигнана з дому, намагається знайти своє місце в житті, тоді як Меллорі (Крістл Стюарт) успішно керує власним бізнесом. Але їхні шляхи несподівано перетинаються, занурюючи обидві у вир складних і небезпечних подій. У серіалі також знімаються Амбер Рейн Сміт, Рікко Росс, Деббі Морган, Річард Лоусон та інші.

Прем'єра "Beauty in Black" відбудеться 6 березня. Але які випробування чекають на героїнь цього разу? Відповіді будуть далекі від очевидних.

Джерело: Deadline