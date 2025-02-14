sonyazhytkova .14 февраля, 2025 2

Акторка, яка виконує роль Люсі МакЛін у хітовому постапокаліптичному серіалі, поділилася своїми враженнями під час панелі на MegaCon в Орландо, зазначивши, що друга частина стане справжнім шоком для глядачів, і ніхто не зможе передбачити, що буде далі.

"Це буде дійсно класно, я думаю", – поділилася Пернелл. "Це неймовірна поїздка, я дуже втомлена. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб вчасно завершити роботу". Акторка також додала: "Цього разу буде багато сюрпризів. Те, що відбудеться, ніхто не зможе передбачити".

Зйомки другого сезону розпочались ще у грудні, і вже видно, що робота над адаптацією гри йде повним ходом. Коментарі Пернелл співпали з нещодавніми висловлюваннями Волтона Гоггінса, який зіграв неперевершеного Гуля. На прем'єрі третього сезону "Білого лотосу" він зазначив: "Ми в самому розпалі зйомок. Перший сезон був неймовірним, але те, що зробили письменники цього разу, перевершує всі очікування. Це буде справжня сенсація! Я вже чекаю, коли глядачі це побачать".

Перший сезон завершився тим, що Люсі та Гуль вирушили в Пустку, аби розкрити правду про родину останнього. Крім того, нещодавно з'явився великий натяк на Нью-Вегас, що може стати ключовим моментом у розвитку подій. Що чекає на героїв далі? Цього разу навіть найвідданіші фанати не зможуть здогадатися, куди їх заведе наступна глава.

Джерело: Gamesradar