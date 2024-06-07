sonyazhytkova .7 июня, 2024 13

Грем Вагнер запевняє, що чекати залишилося недовго.

"Ми працюємо на максимумі своїх можливостей, адже багато роботи вже виконано ще під час першого сезону", - розповів Вагнер у інтерв'ю The Hollywood Reporter. "У нас вже є декорації, ресурси, візуальні ефекти. Ми починаємо з того, що вже зроблено, і будемо рухатися вперед на повну швидкість, щоб випустити другий сезон якнайшвидше".

Серіал "Fallout", створений за мотивами популярної відеогри, з'явився на Prime Video 10 квітня і став другим за популярністю оригінальним шоу на платформі, поступившись лише "Володарю перснів: Персні влади". Другий сезон був замовлений вже через тиждень після приголомшливої прем'єри. Дія першої частини відбувається у Новій Каліфорнії, де Люсі (Елла Пернелл) вперше покидає свій притулок у пошуках викраденого батька (Кайл Маклаклен).

"Існує багато речей, які ми хотіли реалізувати в першому сезоні, але вирішили перенести на другий", - додала співшоураннер Женев'єва Робертсон-Дворет. "Зараз ми вже набагато ближче до втілення наших ідей і надзвичайно раді, що маємо можливість показати на екрані все те, що не вмістилося в перший сезон. Ми дуже схвильовані тим, що можемо нарешті зробити це".

Джерело: Gamesradar