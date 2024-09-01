sonyazhytkova .1 сентября, 2024 0

Disney+ Hotstar представив трейлер наступної частини серії "Taaza Khabar", яка повернеться на екрани вже 27 вересня.

Новий сезон розповість про подальші пригоди Васанта, який намагатиметься впоратися з небезпеками своєї таємничої сили. Його дар може зруйнувати стосунки з близькими та поставити під загрозу його власне життя.



Бхуван Бам повертається до своєї головної ролі, а також на екрані з'являться Шрія Пілгаонкар, Махеш Манджрекар, Дівен Бходжані, Шілпа Шукла, Пратамеш Параб та Нітія Матхур.



Режисером другого сезону знову виступив Хіманк Гаур, а сценаристами залишились Хуссейн Далал та Аббас Далал. На жаль, тизер, що доступний для перегляду, не має субтитрів.

"'Taaza Khabar' для мене - це не просто серіал, це відображення мого життєвого шляху", -поділився головний актор Бхуван Бам. "Грати Васанта було легко, бо в багатьох аспектах він є моїм дзеркалом. Його прагнення досягнути вершин і бажання забезпечити кращу долю для своєї родини – це те, про що я завжди мріяв. Я безмежно вдячний глядачам за любов до Васанта Гавадде на Disney+ Hotstar. Цього разу вони зможуть побачити нові аспекти цього персонажа, і я з нетерпінням чекаю на реакцію публіки".

Продюсер Рохіт Радж додав: "Ми були надзвичайно раді і приємно вражені тим, як тепло наш серіал був прийнятий. Я завжди бачив 'Taaza Khabar' як історію успіху з місцевим колоритом Мумбаї. Наша головна мета – це показати, як щоденні події та прості життєві ситуації можуть ставати підґрунтям для більш складних сюжетних поворотів. Спостерігати за розвитком Бхувана через 'Taaza Khabar' було неймовірно цікаво з акторської точки зору, і я впевнений, що його шлях продовжуватиметься лише вгору".

Джерело: Deadline