sonyazhytkova .20 сентября, 2024 1

NBC презентувала новий трейлер кримінального серіалу "Found", де життя Габі (Шанола Хемптон) зазнає кардинальних змін, коли її дитячий викрадач Сір (Марк-Поль Госселар) виривається на свободу.

У новому відео Габі розповідає своєму колезі, детективу Марку Тренту (Бретт Далтон), жахливі подробиці свого минулого. Вона зізнається, що утримувала Сіра в своєму підвалі, а тепер він знову на свободі.

"Це моя провина. Він викрав мою сестру, щоб помститися за мої дії протягом останніх дев'яти місяців", - заявляє Габі Марку у трейлері.

Сір продовжує грати на емоціях Габі, запитуючи: "Минули довгі часи без ланцюга між нами. Як це - бути вільною? На волі? І все ж залишатися пов’язаними?".

Також у серіалі з’являються Келлі Вільямс, Габріель Уолш, Арлен Ескарпета та Каран Оберой.

Прем'єра другого сезону відбудеться 3 жовтня на NBC, а наступного дня серіал буде доступний для перегляду на Peacock.

Джерело: Deadline