sonyazhytkova .6 сентября, 2024 6

Fox розширює акторський склад другого сезону серіалу "Accused", розробленого Говардом Гордоном. До нових епізодів приєднаються Кобі Смалдерс, Велла Ловелл, Діна Шихабі та Ізабель Аррайза.

Ці нові актори доповнять уже анонсований список зірок другого сезону, до якого входять Фелісіті Гаффман, Тейлор Шиллінг, Патрік Дж. Адамс, Вільям Х. Мейсі, Джастін Чемберс, Денні Піно та Нік Каннон. Також варто відзначити повернення Майкла Чикліса, який знову з’явиться на екрані та за кадром після своєї ролі у прем'єрному епізоді першого сезону.

Серіал "Accused", створений Говардом Гордоном разом з Алексом Гансом, Девідом Шором, Ерін Ганн і Деніелем Пірлом, пропонує захоплюючу палітру людських драм про злочини і покарання. Гордон і Пірл виконують роль шоураннерів, впроваджуючи в кожен епізод динамічний і провокативний підхід до розслідування різних злочинів у нових містах з унікальним акторським складом.



Другий сезон "Accused" обіцяє захоплюючі сюжетні лінії та нові інтриги, і його прем'єра відбудеться на Fox 8 жовтня.

Джерело: Deadline