sonyazhytkova .5 августа, 2024 8

Нещодавно з’явилася інформація про те, що зірка "Надприродного" повернеться до шоу, і його роль стане значно важливішою. Ця новина ще більше розпалює інтерес до серіалу від CBS.



Після величезного успіху першого сезону кримінально-драматичного та пригодницького серіалу "Tracker", глядачі з нетерпінням чекають на його продовження цієї осені.

На Comic-Con 2024 у Сан-Дієго минулого місяця зірки серіалу Джастін Хартлі та виконавчий продюсер "Tracker" Елвуд Рід розповіли ComicBook про другий сезон шоу. Хоча деталі сюжету залишаються під покривом таємниці, вони акцентували увагу на тому, як Дженсен Екклз ідеально вписується в сюжет та відкриває нові грані персонажа Джастіна Хартлі, Колтера Шоу. Рід також підкреслив, що повернення Екклза є важливим елементом для подальшого розвитку сюжетної лінії.

Як зазначив Хартлі в інтерв'ю з Рідом:

"Це неймовірно. Ви створили чудову динаміку. Відносини між братами в повній мірі відповідають книзі – це складні і напружені стосунки, які відображають те, через що вони пройшли. Хоча між ними існує напруга через минулі події, вони все ще залишаються братами. Спочатку між ними панує мовчання і відсутність контакту, а тепер вони змушені діяти разом. Це справді захоплююче. Динаміка між персонажами також цікава, адже ми звикли бачити Колтера як самотнього героя. Тепер же поруч з ним з’являється інша людина, що викликає певну напругу, але в кінці ми побачимо і повагу, і любов. Це новий, несподіваний аспект Колтера, якого раніше не було".

Серіал "Tracker" розповідає про Колтера Шоу, майстерного експерта з виживання та професійного "трекера", який самотужки допомагає правоохоронцям та цивільним особам знаходити зниклих і розкривати злочини, часто за певну плату. Адаптований за романом Джеффрі Діверa, телешоу миттєво завоював схвальні відгуки критиків і глядачів завдяки своїй вірності жанру та захоплюючому сюжету.

Джерело: Мovieweb