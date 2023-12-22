sonyazhytkova .22 декабря, 2023 8

Друга частина популярного шоу "Reacher" стала абсолютним хітом на платформі Prime Video у цьому році.

"Reacher" – не лише сильний герой у боротьбі зі злочинцями, а й абсолютний лідер на Prime Video цього року. Згідно з останнім звітом, шоу випереджає конкурентів, таких як "Gen V" і "Invincible". Другий сезон, який стартував минулого тижня, став великим хітом, перевершивши аудиторію першого сезону на 50% за перші три дні.

Шоу тепер є номером один за переглядами у 2023 році на Prime Video "за кількістю глядачів серій та фільмів у всьому світі". На замітку, перший сезон Джека Річера із Аланом Річсоном отримав вражаючих 1,84 мільярда хвилин перегляду у всіх епізодах, і хоча дані Nielsen для другого сезону ще не були оприлюднені, можна очікувати вражаючі цифри для другої частини.

Це "найбільший прем'єрний вікенд, який стрімер мав з часів "Володаря Кілець: Кільця Влади" у вересні", - стверджує звіт. Така величезна популярність обіцяє вдале завершення другого сезону, із рештою епізодів, які вийдуть протягом наступних п'яти п'ятниць.

Алан Річсон в ролі Джека Річера, колишнього майора Військової поліції США, живучого в прихованій тіні та розв'язуючого злочини, введений у другому сезоні. Цей сезон базується на 11-ій книзі з відомої серії Лі Чайлда, "Погана доля і невдачі". Таким чином, історія головного героя розгортається після таємничих вбивств у його колишньому військовому підрозділі, а Джек Річер має лише одне завдання - помститися.

Джерело: Мovieweb