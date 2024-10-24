sonyazhytkova .24 октября, 2024 10

Apple TV+ випустив перший повний трейлер науково-фантастичної серії "Розрив", який, як і очікувалося, обіцяє ще більше інтриг.

Шоу, створене Деном Еріксоном під режисурою Бена Стіллера, розкриває історії співробітників зловісної корпорації Lumon Industries — Марка (Адам Скотт), Хеллі (Брітт Лоуер), Ділана (Зак Черрі) та Ірвінга (Джон Туртурро). Кожен з них пройшов процедуру "розриву", що розділяє їхню свідомість на робочий та особистий аспекти. Перший сезон показав складність існування персонажів у таких штучно створених умовах, а фінал шокував тим, що героям вдалося вийти за межі свідомого контролю. Особливо вразили несподівані відкриття, пов'язані з дружиною Марка та особистістю Хеллі.

У другому сезоні на глядачів чекають нові персонажі, серед яких — Меррітт Вевер, Олафур Даррі Олафссон, Роббі Бенсон, Джон Нобл і зірка "Гри престолів" Гвендолін Крісті.

Прем'єра другого сезону відбудеться 17 січня 2025 року. Це шоу вимагає уважного перегляду з самого початку, щоб не пропустити жодної важливої деталі.

Джерело: Gamesradar