Хоча прем'єра очікується лише через кілька тижнів, хітове шоу Netflix уже встигло привернути увагу у світі нагород.

Корейський хіт, що залишається найпопулярнішим серіалом на Netflix, отримав номінацію на Золотий глобус у категорії "Найкращий телевізійний серіал — драма".

Серед конкурентів — "The Day of the Jackal" (Peacock-Sky), "The Diplomat" (Netflix), "Mr. and Mrs. Smith" (Prime Video), "Shōgun" (FX) та "Slow Horses" (Apple TV+).

Прем'єра другого сезону відбудеться 26 грудня, а третій сезон вийде в 2025 році. Серіал встигає відповісти вимогам для номінацій, адже серії повинні були бути доступні для голосування до 4 листопада.

Перший сезон "Squid Game" здобув три номінації, включаючи перемогу О Єнсу, який став першим корейським актором, що отримав Золотий глобус за роль другого плану.

У другому сезоні події зосереджуються на Сонгу Гі Хуні (Гравець 456), якого грає Лі Чон-Дже. Три роки після своєї перемоги він продовжує розслідування організаторів гри, використовуючи виграні ₩45,6 мільярда. Для цього він об'єднується з кримінальними елементами та ховається в закинутому мотелі, перетвореному на свій штаб.

Номінація на "Найкращий телевізійний серіал — драма" стала єдиною заявкою Squid Game на нагороди цього року, але третій сезон, без сумнівів, може привернути увагу вже наступного разу.

