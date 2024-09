sonyazhytkova .26 сентября, 2024 10

Нейл Дракман, керівник Naughty Dog, розкрив деталі про новий сезон популярного постапокаліптичного серіалу, запевнивши, що фанати гри залишаться задоволеними.

"Є моменти, які дійсно вражають, зокрема одна сцена, яка надає глибше розуміння минулого важливого персонажа", - зазначив Дракман. "Це те, що ми не змогли реалізувати в грі", - додав він у інтерв'ю для Variety.

Другий сезон продовжить сюжет, закладений у грі "The Last of Us Part II", зосереджуючись на 18-річній Еллі та її дорослому житті після подій першої частини. Кейтлін Девер зіграє роль Еббі, антагоністки нового сезону. У грі гравці мають можливість управляти як Еллі, так і Еббі, причому обидві історії є однаково значущими та емоційно насиченими.

Джеффрі Райт повернеться до ролі антагоніста Ісаака, а новими обличчями в касті стануть Ісабела Мерсед у ролі Діни та Янг Мазіно як Джессі. Белла Рамзі та Педро Паскаль також знову втілять свої відомі ролі, обіцяючи глядачам ще більше емоційних переживань у світі "The Last of Us".

Джерело: Gamesradar