sonyazhytkova .11 августа, 2024 5

Walt Disney Animation представив захоплюючий трейлер сиквелу популярної анімації з Двейном Джонсоном і Аулі'і Кравалло в головних ролях.

Оригінальна "Моана" стала однією з найпопулярніших стрічок на Disney+ за останні роки. Через величезні очікування від продовження Disney навіть призупинила розробку живого рімейку першої частини. У новій частині Моана зустрінеться з новими викликами, борючись із обов'язками лідера і продовжуючи захоплюючу історію, розпочату в першій частині.

"Моана 2" обіцяє захоплюючий шлях з новими героями, де Моана, отримавши несподіване повідомлення від предків, відправляється в небезпечні води Океанії в пошуках незвіданих пригод.

Режисери фільму – Девід Деррік-молодший, Джейсон Хенд та Дана Леду Міллер, а продюсерами виступають Христина Чен та Іветт Меріно. Музичний супровід забезпечують лауреати премії Греммі – Абігайль Барлоу і Емілі Бір, номінант на Греммі Опетаїа Фоа'ї, а також тричі лауреат Греммі Марк Мансіна. Сценарій пишуть Джаред Буш та Дана Леду Міллер, а виконавчими продюсерами є Дженніфер Лі, Джаред Буш і Двейн Джонсон.

До фільму також повертаються улюблені актори: Рейчел Хаус (Тала, бабуся Моани), Темуера Моррісон (Чиф Туї, батько Моани) та Ніколь Шерзінгер (Сіна, мама Моани). Нові персонажі оживуть завдяки Хуалалаї Чангу, Девіду Фане і Роуз Матефео, які озвучать Моні, Келе та Лото відповідно. Авахімі Фрейзер подарує голос загадковій Матангі, Джеральд Рамзі озвучить предка Моани Таутая Васу, а Халесі Ламберт-Тсуда стане голосом маленької сестрички Моани, Сімеа.

"Моана 2" з’явиться в кінотеатрах 27 листопада.

Джерело: Сomicbook