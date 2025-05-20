sonyazhytkova .20 мая, 2025 7

Сара Мішель Ґеллар підтвердила: у новому ребуті "Бафі — винищувачки вампірів" на кастинг прийшли діти її колег по культовому серіалу. Схоже, магія Соннідейла передається з покоління в покоління.

У нещодавньому інтерв’ю для Us Weekly зірка оригінального серіалу разом із Алісон Генніґан пригадали цікаві подробиці кастингу до нової "Бафі".

"Я знаю когось, хто пробувався на роль у шоу", — поділилася Генніґан. На що Ґеллар додала: "Я знаю декількох дітей акторів з оригіналу, які приходили на прослуховування". У жартівливому тоні Алісон додала: "Тільки не кажи, що це були мої діти!".

Цього тижня стало відомо, що нову Винищувачку вампірів зіграє юна Райан Кіра Армстронґ. Проєкт поки не має офіційної назви, але вже активно готується до запуску. Ґеллар не лише виконує роль Бафі Саммерс, а й виступає виконавчою продюсеркою.

"З першої ж миті, коли я побачила прослуховування Райан, зрозуміла — це саме та дівчина, яка має бути поруч зі мною. В її віці мати таку емоційну глибину — це справжній дар", — зазначила Ґеллар.

За попередньою інформацією, пілотний епізод перезапуску може вийти на Hulu, а режисеркою стане Хлої Чжао. Сценарій написали сестри Нора та Лілла Цукерман. Натомість творець франшизи Джосс Відон до проєкту не причетний. Після звинувачень у неналежній поведінці у 2021 році він більше не бере участі у проєктах Голлівуду.

Схоже, що "Бафі" знову готова боротися зі злом — цього разу, передаючи факел новому поколінню. І нехай у новій Винищувачки інше ім’я та історія, магія серіалу, що колись закарбувався у підліткових серцях 90-х, знову оживає. Як і колись, у темряві з’явиться вона — єдина, хто здатна захистити світ.

Джерело: Deadline