sonyazhytkova .14 марта, 2024 6

Зірка голлівудських блокбастерів, висловив величезне захоплення Блант, називаючи її однією з найвидатніших актрис у всіх часах та обговорює фільми, зокрема "The Smashing Machine" та "Jungle Cruise 2".

Дуейн Джонсон та Емілі Блант знову об'єднали зусилля, але, нажаль, не для продовження "Круїзу у Джунглях 2" - принаймні, наразі. Під час свого візиту на 96-ту церемонію вручення премії "Оскар", Джонсон розкрив, що вони працюватимуть над біографічним фільмом про ММА під назвою "The Smashing Game", разом зі своєю колегою - Блант. Однак актор висловив бажання побачити Френка Вульфа, відомого як Франциско Лопес де Ередія, на великому екрані разом із доктором Лілі Хоутон. Відповідаючи на питання про можливе продовження фільму Disney 2021 року в інтерв'ю з Variety, він зауважив, що в майбутньому він безумовно зробив це.

Коли Джонсона запитали про спільну роботу зі своєю колегою з "Круїза у Джунглях" для "The Smashing Machine", актор сказав в тому ж інтерв'ю: "Я не можу дочекатися. Ми знімаємо 'The Smashing Machine'. Бенні Сафді пише і режисує його. Це біографічний фільм про одного з батьків ММА, який боровся з наркотиками. Він боровся з любов'ю, він боровся з успіхом, він боровся з втратою. І Емілі, одна з моїх найкращих подруг, і одна з найвеличніших актрис усіх часів, безперечно, номінована сьогодні. Я дуже щасливий за неї та всіх її 'Оппенгеймерів'. І з A24 ми знімемо наступний фільм. Я не можу дочекатися".

"Це значно відрізняється від нашої роботи над "Круїзом у Джунглях", але я маю сказати, що в нашій галузі немає кращого партнера, ніж Емілі, з якою я би хотів працювати над цим проєктом. Вона знімалася з Бенні Сафді на "Оппенгеймері" кілька років тому, і вони тоді обговорювали "The Smashing Machine". Так що це довгий час, чоловіче" - усміхаючись додав актор.

Джерело: Мovieweb