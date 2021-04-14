Звезда «Форсажа» на днях написал в своем Инстаграме, что не против баллотироваться в президенты США и в случае победы готов с радостью и самоотречением служить американскому народу.
Актер высказался после того, как результаты социологического опроса показали, что 46% населения страны хотели бы видеть его участником следующей президентской гонки. Он написал, что вряд ли
Среди других голливудских актеров народ Штатов также представил в президентском кресле Анджелину Джоли (30%), Опру Уинфри (27%), Тома Хэнкса (22%) и Уилла Смита (21%).