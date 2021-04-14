Анастасия Лях .13 апреля, 2021 0

Звезда «Форсажа» на днях написал в своем Инстаграме, что не против баллотироваться в президенты США и в случае победы готов с радостью и самоотречением служить американскому народу.

Актер высказался после того, как результаты социологического опроса показали, что 46% населения страны хотели бы видеть его участником следующей президентской гонки. Он написал, что вряд ли отцы-основатели могли подумать, что в их рядах когда-нибудь окажется двухметровый лысый чувак в татуировках, наполовину самоанец, который обожает текилу и разъезжает на пикапе с сумкой-бананкой наперевес… Но он тронут и готов самоотверженно служить народу, который выказал ему доверие.

Среди других голливудских актеров народ Штатов также представил в президентском кресле Анджелину Джоли (30%), Опру Уинфри (27%), Тома Хэнкса (22%) и Уилла Смита (21%).