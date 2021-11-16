Таня Гончаренко .16 ноября, 2021 5

Своим желанием актер "Скала" поделился во время интервью Esquire. Джонсон отметил, что его дедушка ранее стал частью "бондианы", а теперь и он сам мечтает сняться в фильме об агенте 007.

"Да, мой дедушка был злодеем в фильме "Живешь только дважды", в котором играл Шон Коннери. Это было очень, очень круто. И я хотел бы пойти по его стопам, но стать следующим Бондом. Я не хочу быть злодеем. Я должен быть Бондом", - заявил Дуэйн.

Стоит отметить, что на данный момент речи о съемке новой части фильма о Джеймсе Бонде не идет. Совсем недавно, вышла картина "Не время умирать" в которой Дэниел Крэйг сыграл агента 007 последний раз. Создатели фильма решили отдохнуть и дать время Крэйгу как следует попрощаться с ролью.